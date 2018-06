Laat je fiets gratis graveren 08 juni 2018

De preventiedienst van Knokke-Heist organiseert op woensdag 13 juni opnieuw een gratis fietsgravering. Tussen 9.30 en 12.30 uur kan je in het gemeentehuis op het Alfred Verweeplein terecht. Je vindt hiervoor de gemeenschapswachten aan de zij-ingang van het gemeentehuis.





Het merken van een fiets gebeurt door je rijksregisternummer in het frame te graveren. Breng dus zeker je identiteitskaart mee. Carbonkaders kunnen niet gegraveerd worden. Hiervoor heeft de preventiedienst fraudebestendige labels ter beschikking. Je kan deze bekomen door contact op te nemen via het e-mailadres preventie@knokke-heist.be of op het telefoonnummer 050/63.04.73. Als de gemeente of de politie een gestolen fiets terugvindt, kan deze eenvoudig aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd worden. (MMB)