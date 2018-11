Kunstwerk siert nu toekomstige evenementensite 30 november 2018

Op de hoek van de Natiënlaan en de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist staat sinds deze week een monumentaal kunstwerk van de Franse en internationaal gewaardeerde kunstenaar Jean-Pierre Raynaud.





Het gaat om het werk La Flèche, een indrukwekkende zwarte stalen pijl van 18 meter hoog. Het kunstwerk is een schenking van de Knokke-Heistse ondernemer Joris Ide.





Wie Knokke-Heist binnenrijdt langs de Natiënlaan, kan er amper naast kijken. Het kunstwerk La Flèche dient dan ook als artistiek baken voor de verdere plannen met de site. "Toen ik het voorstel kreeg, heb ik meteen toegezegd. Het is een mooi cadeau", zegt burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen). Hoeveel het kunstwerk kostte, wil de ondernemer niet kwijt. Wel staat vast dat de stalen pijl slechts het begin is van de omvorming van het akkerland in Westkapelle.





Verlichting

Op het terrein van 20.000 vierkante meter komt een evenementensite met randparking. De parking komt van pas voor grote organisaties zoals de Zoute Grand Prix en Knokke Hippique. Met het plaatsen van het imposante kunstwerk manifesteert Knokke-Heist zich verder als dé kunstgemeente aan de kust. Bedoeling is dat 'La Flèche' op termijn nog meer in de verf wordt gezet met verlichting. Er komt ook een wandelpad zodat liefhebbers rond de pijl kunnen wandelen. (MMB)