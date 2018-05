Koppeltje doet gooi naar wereldreis met liftwedstrijd 24 mei 2018

Yasmine Beernaert (19) en Alex Desender (21) uit Knokke-Heist nemen binnenkort deel aan de Barcelona Express 2018. Tijdens de wedstrijd moeten ze zo snel mogelijk van Brussel naar de Spaanse grootstad liften. De prijs: een vliegtuigticket waarmee ze de wereld rond kunnen reizen.





Het jonge koppel neemt voor het eerst deel aan de populaire wedstrijd. In vijf etappes moeten ze zo snel mogelijk 1.500 kilometer liften naar Barcelona. Zonder geld en mét gps-tracker die valsspelers ontmaskert. "We doen vooral mee omdat we beiden heel avontuurlijk zijn aangelegd. Al moet ik bekennen dat het idee van Alex kwam", vertelt Yasmine. Het duo is het alvast gewoon om zijn plan te trekken. Zowel Yasmine als Alex zijn leider in de scouts FOS van Knokke. "Dit is in de eerste plaats een mooie kans om een zonnevakantie te combineren met wat avontuur", zegt het koppel, dat nog studeert.





Op 2 juli vertrekken ze vanuit Brussel richting Spanje onder de naam 'Albabibis'. "Die is afgeleid van 102de FOS De Albatros", legt Yasmine uit. "Schrik voor spanningen in onze relatie heb ik zeker niet. Alex en ik zijn al 4,5 jaar samen. We hebben dus al heel wat meegemaakt." De wedstrijd winnen zou een eerste stap zijn om hun droom te realiseren: een rondreis door Amerika of Australië. Wie het koppel wil volgen, kan terecht op barcelonaexpress.org/be18/teams/296.





(MMB)