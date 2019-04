Koppel verantwoordelijk voor dood beste vriend

na leveren zuivere heroïne: werkstraf van 180 uren JHM

04 april 2019

13u03 2 Knokke-Heist Een koppel uit Knokke is verantwoordelijk voor de dood van hun beste vriend, de 29-jarige F.B. uit Knokke die op 18 september 2016 overleed. Ze gaven hem 1 gram zuivere heroïne, ondanks het feit dat ze wisten dat hij epilepsie had en diabetespatiënt was. Ze kregen elk een werkstraf van 180 uren.

De man werd op 18 september 2016 rond 5 uur door zijn moeder dood aangetroffen in haar huis. Uit onderzoek bleek dat de man was overleden doordat hij een fatale dosis heroïne had ingenomen de dag voordien. “Het onderzoek spitste zich meteen toe op C.C. en N.D., de beste vriend van F.B.”, schetste de procureur. “Uit de verklaring van de broer bleek dat zij de enigen waren die hem aan drugs hielpen. De dag voordien was F.B. bij hen langs geweest en waren ze samen naar een dealer gegaan om 1 gram pure heroïne. N.D. liet het zijn beste vriend gebruiken. Terwijl hij weet dat hij kampt met epilepsie en diabetes. Hij had moeten weten dat dit hem fataal kon worden. Ik vraag voor hen beiden 2 jaar cel en een geldboete.” Maar de rechter herleidde dat tot een werkstraf van 180 uren omdat de man de drugs wel vrijwillig innam, en het koppel de drugs intussen afzwoor.

Nabestaanden vergoeden

De ouders en broer van F.B. stelden zich burgerlijke partij. De moeder kreeg 4.700 euro, deels morele schadevergoeding en deels voor de begrafeniskosten. De vader kreeg 2.088 euro en de broer 1.000 euro. C.C. en N.D. betwisten niet dat ze samen met F.B. drugs gebruikten. “Maar dat was zijn vrije keuze. Wij hebben zijn dood niet gewild. Wij waren zelf erg geraakt door zijn overlijden en hebben ons leven nu ook omgegooid. We gebruiken geen drugs meer”.