Knuffeldievegge voor rechter voor beroven van oudere mannen in Lippenslaan 23 november 2018

Een Roemeense dievegge, haar man en een vriend staan samen voor de strafrechter in Brugge omdat ze in de Lippenslaan in Knokke mannen van hun dure horloges beroofden. Het gaat in totaal om zes feiten, vijf in Knokke en één in Blankenberge.





Telkens was het Stefania T. die de horloges stal. "Soms stapte ze plots een auto in en vleide ze zich op de passagierszetel. Ze vroeg de bestuurder of hij haar niet kende en voor ze uitstapte, gaf ze nog een knuffel", sprak de procureur. "Daarbij stal ze het horloge. Ofwel klampte ze mannen aan op straat en bood ze seksuele diensten aan. Als de mannen weigerden, kregen ze nog een knuffel. Eenmaal volgde ze een man zelfs tot in de lift en stal ze het horloge met geweld. De bendeleden wisten heel goed wat ze deden en dat ze daarvoor in de Lippenslaan moesten zijn. Ze kozen ook oudere mannen uit. Voor deze zware feiten vraag ik 40 maanden cel en een boete." Het trio werd betrapt op de beelden van een slimme camera. Ze werden later gespot in de Diamantwijk van Antwerpen, waar ze de dure horloges verpatsten. Enkel T. gaf een deel van de feiten toe. Er stelden zich vier slachtoffers burgerlijke partij. Zij eisten ook schadevergoedingen. Vonnis op 27 december. (JHM)