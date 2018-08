Knuffeldievegge steelt dure horloges van oudere mannen 07 augustus 2018

Een 26-jarige man en een 23-jarige vrouw met de Roemeense nationaliteit riskeren elk een strenge straf voor meerdere zogenaamde knuffeldiefstallen. Ze pleegden de feiten op 21 en 26 april in Knokke, op 26 april in Blankenberge en tot slot op 12 mei nog eens in Knokke. Daarvoor hadden ze ook al slachtoffers gemaakt in Brussel en Antwerpen. De Roemeense vrouw zocht telkens fysiek contact met oudere en op het eerste gezicht welstellende mannen. Terwijl ze haar slachtoffers een knuffel gaf, stal ze hun horloges. De man stond op de uitkijk. In hun vluchtauto werden op 12 mei vijf dure horloges aangetroffen in een verborgen ruimte. Het duurste toestel had een waarde van 25.000 euro. Slechts één slachtoffer, een man uit Blankenberge, stelde zich burgerlijke partij. Hij eiste 11.700 euro terug voor zijn gestolen Rolex. Vonnis op 13 augustus. (JHM)