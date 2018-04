Knokse frisbeeploeg wint prijs 26 april 2018

02u38 0

De Knokke-Heistse frisbeeploeg 'De Karolingers' sleepten de winst in de wacht op het Belgian Ultimate Frisbee Outdoor Championship - of kortweg BUOC - dat zoals elk jaar plaatsvond op het sport- en recreatieterrein 'Blaarmeersen' in Gent. De finale werd een spannend schouwspel dat eindigde op 7-9 in het voordeel van de Karolingers. De Knokke-Heistse frisbeeërs werden zo kampioen van de 8ste divisie en sleepten hiermee tevens een promotie naar divisie 7 in de wacht.





(MMB)