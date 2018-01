Knokkenaar vraagt opschorting na diefstal 02u47 0

Knokkenaar Lawrence T. moest gisteren voorkomen in het Gentse hof van beroep nadat hij als gerant in het voormalige Telecom Tielt geld stal. Hij tekende beroep aan tegen een effectieve celstraf van 15 maanden. De zaak behoorde toe aan Frank Vercruysse, broer van Filip Vercruysse van Selexion in Tielt. Lawrence T. genoot er het volle vertrouwen als gerant in de zaak, maar misbruikte dat.





Terwijl Frank vocht tegen een ziekte, graaide T. geld uit de kassa en stak hij opbrengst van niet-verkochte abonnementen in zijn zakken. Bovendien liet hij een vertrek dat hij mocht huren, achter als een zwijnenstal. Bierblikjes overal, de foto's werden in het Gentse hof getoond. "Het was een zeer zware periode in mijn leven en ik had hulp nodig. Hij kwam als een geschenk uit de hemel, maar hij heeft me genadeloos bedrogen", getuigde Filip Vercruysse daarover. De advocaat vraagt een opschorting van de straf. De procureur-generaal wil dan weer een duidelijk signaal geven aan de beklaagde. "Het is een regelrechte schande wat je hen aangedaan hebt. Je bent een echte leugenaar, het dossier is duidelijk", raasde hij. Uitspraak op 7 februari (DJG)