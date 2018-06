Knokke klaar voor Zoute Air Trophy INTERNATIONALE LUCHTHAVEN OP STRAND KRIJGT VORM MATHIAS MARIËN

13 juni 2018

02u48 0 Knokke-Heist Knokke-Heist is klaar voor de Zoute Air Trophy, een competitie waarbij meer dan 100 piloten zullen opstijgen en landen op het Albertstrand. Daar werden een controletoren, viptent, een loungeruimte en restaurant opgesteld. De kliffen op het strand worden gebruikt als tribune. "Nu nog hopen op goed weer", zegt strandschepen Anthony Wittesaele.

De voorbije dagen werd met man en macht gewerkt om de internationale luchthaven op het Albertstrand volledig klaar te krijgen. Vanaf morgen zullen er op het strand vier dagen lang vliegtuigjes op een zo kort mogelijke afstand opstijgen en landen. De Zoute Air Trophy is een absolute wereldprimeur in de vliegwereld. Toch was het voor het gemeentebestuur en de organisatie een huzarenstukje om alle nodige vergunningen tijdig vast te krijgen. "Bekijk het als verschillende dominosteentjes. Als het ene valt, volgt de rest. Dat was bij de vergunning net hetzelfde", verklaart schepen Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). "Maar wees gerust: we zijn met alles 100 procent in orde."





Vipruimte

Veiligheid gegarandeerd dus. Het Albertstrand lijkt ondertussen steeds meer op een echte luchthaven. Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de controletoren.





Maar het beste zicht op de vliegtuigen zal je hebben vanuit de vipruimte. Er stijgen meer dan 100 piloten op aan de kustlijn. Een indrukwekkende tent zal er vier dagen lang honderden vips huisvesten. Vanop de eerste verdieping is er een overzicht op de volledige start- en landingsbaan. Verder is er een lounge voorzien voor de piloten én een heus restaurant waar alle gasten kunnen genieten van culinaire gerechten en de beste cocktails. "Het wordt een mega-event", beseft schepen Wittesaele. "Ik heb wel het gevoel dat we er volledig klaar voor zijn. Nu is het hopen op goed weer." De voorspellingen zijn alvast goed. Opvallend: de beruchte kliffen op het strand zullen gebruikt worden als tribune.





Zwem- en vaarverbod

Op het vlak van beveiliging wordt de komende dagen niks aan het toeval overgelaten. Om het publiek van de start- en landingsbaan te houden, worden maar liefst 3,4 kilometer dranghekken voorzien. Security-agenten van Securitas zullen een oogje in het zeil houden. Op het water zullen bootjes van de scheepvaartpolitie patrouilleren. Zwemmen is al helemaal uit den boze. De badzones tussen het Europaplein en het Lichttorenplein zijn verboden voor het publiek tot zondagavond laat. Er geldt ook een vaarverbod. Aan bezoekers wordt aangeraden om zoveel als mogelijk het openbaar vervoer richting Albertstrand te gebruiken. Het volledige programma is terug te vinden op http://www.zouteairtrophy.com/