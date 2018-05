Knokke Hippique: gratis paardensport én familiepret 30 mei 2018

02u43 0 Knokke-Heist Knokke-Heist wordt van donderdag 28 juni tot en met zondag 15 juli opnieuw omgetoverd tot een paardensportwalhalla. Knokke Hippique slaat er voor het vierde jaar op rij haar tenten op. De toegang is gratis en er zijn tal van activiteiten voor gezinnen.

Knokke Hippique staat bekend als hét 'show jumping event' aan de kust. Behalve met paardensport pakt de organisatie ook uit met heel wat topentertainment voor groot en klein én tal van foodstandjes. "Van gourmetburgers over 'streetbites' tot rolijs... Iedereen vindt ongetwijfeld iets in een van de talloze kraampjes", klinkt het bij de organisatie. Knokke Hippique wil zich meer dan ooit profileren als een familiefestival. "Tussen het bewonderen van de 'show jumpings' door kunnen de kinderen ravotten in de speelhoek of zich laten schminken bij de kindergrime door een van de animatoren."





Wie zich ondertussen een nieuwe outfit wil aanmeten, kan terecht in een van de vele boetiekjes in de speciaal ontworpen 'Lifestyle Village'. Verder is er een hangout-zone met hangmatten en massages waar je helemaal tot rust kan komen. 's Avonds staan er ook nog feestjes gepland waarop tal van bekende dj's en artiesten voor de beats zorgen. Alle informatie op www.knokkehippique.com. (MMB)