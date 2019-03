Knokke-Heistenaars zetten zich in voor waterprojecten in de wereld en vertellen hun verhaal MMB

18 maart 2019

16u38 0 Knokke-Heist Op donderdag 28 maart organiseert de Fair Trade Trekkersgroep uit Knokke-Heist onder de paraplu van Wereldzaterdag een unieke wateravond in het Cultuurcentrum Scharpoord.

“Na een heel korte voorstelling door Katleen Valcke over de doelstellingen van de Fair Trade Trekkersgroep in Knokke-Heist start de unieke en dorstlessende avond met Johan Cabooter die ons zinvol leert omgaan met water in Knokke-Heist”, zegt de organisatie. “Hij geeft ons praktische tips om geen water te verspillen en respect te hebben voor ons dagelijkse water. Daarna vertellen vijf geëngageerde Knokke-Heistenaars over hun waterproject in de wereld. Geert Horsten laat ons kennismaken met een uniek rijstproject van Trias in Burkina Faso, Marie Devreese licht het waterproject van de familie Vermeille in Senegal toe, Dominiek Segaert getuigt over een mangrovenproject in het vissersdorpje Piape in Davao del Sur op de Filippijnen, Eugène Koree begeestert ons met het Join the pipe-project en Rudy Vanhalewyn maakt onze harten warm voor Kajana, een drinkwaterproject in het Amazonewoud in Suriname. Tenslotte stelt Marleen Vos de NGO Protos voor die zich wereldwijd inzet om steeds meer mensen toegang te geven tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en ecologische land- en tuinbouw.”

Inschrijvingen voor de avond kosten 5 euro, met eerlijk drankje inbegrepen. Kaarten zijn te verkrijgen bij de diverse sprekers alsook in het Cultuurcentrum Scharpoord. De opbrengst gaat naar de waterprojecten die worden voorgesteld.