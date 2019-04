Knokke-Heist wil af van vervuilende taxi’s: “Vanaf 2025 enkel nog wagens zonder CO2-uitstoot” Mathias Mariën

12 april 2019

11u43 0 Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist wil dat tegen 2025 alle taxibedrijven overschakelen op een wagenpark zónder CO2-uitstoot. Taxi Snel geeft alvast het goede voorbeeld en heeft sinds vandaag een Tesla in het wagenpark “Of het een realistische doelstelling is? We moeten die stap durven zetten. Kijk naar de luchthaven van Schiphol, daar is het nú al verplicht. Eén van de alternatieven is om te beginnen met taxi’s die half elektrisch en half op benzine rijden”, zegt burgemeester Leopold Lippens (GBL).

Alsof het een snoepje was, zo enthousiast was het schepencollege van Knokke-Heist vrijdagochtend bij de voorstelling van de eerste elektrische taxi in de gemeente. “Het is dan ook een hele mooie wagen”, glimlachte burgemeester Lippens. “Of ik momenteel zelf nog een elektrische auto heb? Neen, mijn zoon en dochter hebben die ingepalmd. Maar dat neemt niet weg dat ik geloof in de toekomst van elektrisch rijden. Als gemeente zullen we daarom investeren in een laadstation bij het binnenrijden van Knokke-Heist.” Op dit moment zijn er al 15 laadpalen voor 32 wagens in de gemeente, maar daar komen er op termijn dus heel wat bij.

CO2-neutraal

De burgemeester vertelde het met een brede glimlach. “Ik ben dan ook enorm trots dat het taxibedrijf heeft beslist om in onze gemeente een elektrische taxi in gebruik te nemen. We zijn zelf een voortrekker. Veertig procent van de wagens van de gemeente is al elektrisch. We proberen steeds een stapje verder te gaan. De elektrische taxi valt dan ook enkel toe te juichen”, aldus Lippens, die meteen enkele concrete doelstellingen op tafel legde. Vanaf 2025 is het de bedoeling dat er enkel nog taxi’s zonder of met minimale CO2-uitstoot rondrijden. Volgens Lippens is het een realistische doelstelling. “Zoals gezegd zullen we inspanningen doen om extra laadpalen te voorzien. Het grote probleem op dit moment blijft natuurlijk de afstanden die moeten afgelegd worden. niet alle elektrische wagens kunnen ver rijden. Maar er zijn natuurlijk ook alternatieven, zoals voertuigen die nog voor de helft op benzine rijden. Al snap ik niet waarom het niet zou kunnen. Aan de luchthaven van Schiphol is het nú al verplicht om met elektrische taxi’s te rijden. Als gemeente moeten we de stap durven zetten”, is Lippens ambitieus.

Haalbaar

Taxi Snel, dat sinds kort actief is in de gemeente na de overname van een ander bedrijf, kwam eerder al op de proppen met een Tesla in Brugge en lanceert de wagen nu ook in Knokke. “De afstand vormt bij dit voertuig geen enkel probleem. Eenmaal opgeladen kan je er makkelijk 400 kilometer mee rijden. De relatief hoge aankoopprijs, voor dit model betaal je zo’n 140.000 euro, worden grotendeels gecompenseerd door de lage gebruikskosten en lange levensduur. Al zijn ook het hoge rijcomfort én positieve impact op het milieu grote pluspunten. En een Tesla is natuurlijk een enorme eyecatcher”, zeggen zaakvoerder Xavier Goossens en Kurt Vergauwe. Volgens hen is de doelstelling van de gemeente Knokke-Heist haalbaar. “Op voorwaarde dat er voldoende wordt geïnvesteerd in laadpalen. Ook de technologie zal de komende jaren nog verder evolueren. Als de prijzen vervolgens wat zakken, is het zeker doenbaar.”