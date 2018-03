Knokke-Heist kiest winnaars bladwijzerwedstrijd 30 maart 2018

Een vijftigtal boekenwurmen kwamen de jeugboekenmaand in Knokke-Heist feestelijk uitzwaaien. Eén van de hoogtepunten van dit slotfeest was de prijsuitreiking van de bladwijzerwedstrijd. Een heerlijke diversiteit aan kleuren en stijlen was het resultaat van de wedstrijd. De jury pikte er uiteindelijk tien winnende ontwerpers uit. Zij kregen een boek en een pakketje bladwijzers. De top-3 (Leroy Vanhoutte, Aline Van Reybroeck en Loïc Hernot) kreeg ook een boekenbon van schepen Annie Vandenbussche. De tien werkjes werden gedrukt als bladwijzer en zijn beschikbaar in de bib.





(MMB)