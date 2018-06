Knokke Airport begint met turbulentie NA HELE DAG VERTRAGING LANDEN 'S AVONDS TOCH VLIEGTUIGJES

15 juni 2018

02u55 0 Knokke-Heist Enkele honderden toeschouwers hebben gisteravond de eerste vliegtuigjes zien landen op het Albertstrand van Knokke. De Zoute Air Trophy startte gisteren evenwel met een valse noot, want uit veiligheidsoverwegingen en door het mindere weer bleef de geïmproviseerde luchthaven het grootste deel van de dag dicht.







De verwachtingen bij het gemeentebestuur, de organisatie en het publiek waren bij aanvang hooggespannen. De maandenlange voorbereidingen moesten gisterenochtend een eerste maal beloond worden. Toch bleek al snel dat niet alles verliep zoals gepland. Even na 9 uur liep de eerste melding binnen: 'we hebben een halfuurtje vertraging', liet de organisatie weten. Dat halfuurtje bleek uiteindelijk een hele voormiddag te worden. Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) probeerde de situatie toe te lichten. "Blijkbaar waren de nadarhekken die op het strand moesten staan, niet geplaatst zoals afgesproken. Op vlak van veiligheid was het onverantwoord om de luchthaven te openen", aldus Lippens.





Testdag

De luchtvaartautoriteiten volgden de situatie de hele voormiddag op en zetten het licht even voor 10 uur definitief op rood. Pas na het aanbrengen van enkele aanpassingen mocht het Albertstrand als landingsbaan dienen. Al waren de nadarhekken niet het enige obstakel. "De voorbije dagen was het water wilder dan verwacht. Het zand lag er daardoor niet ideaal bij", verklaart de organisatie. Alsof dat nog niet genoeg was, was ook het weer spelbreker. De strakke wind in combinatie met de beperkte zichtbaarheid maakte het voor een deel van de piloten sowieso onmogelijk om veilig de oversteek te maken vanuit Groot-Brittannië.





Zonde

Het nieuws over de tijdelijke sluiting van de luchthaven raakte maar met mondjesmaat tot bij de toeschouwers. "We waren speciaal voor de Zoute Air Trophy naar het strand gekomen. Het is zonde dat we voorlopig niks te zien krijgen", zegt Norva Moreels. "Maar uitstel is geen afstel. De komende dagen keren we elke dag terug. Het spektakel missen, is geen optie."





Opluchting

In de loop van de avond kregen de piloten dan toch groen licht. Een 15- à 20-tal vliegtuigjes kon landen op het strand, tot opluchting van de organisator.





"Natuurlijk was dit geen ideale start van het evenement", beseft schepen van Strand Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). "Gelukkig was deze dag sowieso voorzien als testdag. Het is duidelijk geworden dat er bij het installeren van een luchthaven héél wat komt kijken. Gelukkig zijn de weersvoorspellingen voor de komende dagen beter." Vandaag vanaf 9 uur kunnen de vliegtuigspotters opnieuw terecht op het Albertstrand. De toegang is gratis. Op de Zeedijk voor het Casino staan bovendien tal van oude vliegtuigjes en heli's uitgestald.