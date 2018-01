Kliffen tot twee meter hoog door zware storm 02u33 0 Mathias Mariën Een jongen glijdt van de klif af die is ontstaan door de hevige storm. Weer boven raken, bleek moeilijker.

Opvallend beeld op de stranden gisterenmiddag: door de hevige storm in combinatie met hoog water ontstonden voor de tweede keer in enkele weken tijd hoge kliffen.





Op sommige plaatsen, zoals in Knokke en Wenduine, waren die tot twee meter hoog. Een mooi zicht, maar ook gevaarlijk voor wandelaars die op de kliffen willen springen. Het idyllische zicht zal echter van korte duur zijn. Morgen worden bulldozers ingezet om het zand te nivelleren. "We kunnen nog niet zeggen of ingrijpende herstelmaatregelen nodig zullen zijn. Daarom beperken we ons voorlopig tot het breken van de zandkliffen", zegt Steve Timmermans van de Maritieme Dienstverlening Kust. Toch waagden enkele jonge kinderen zich gisteren aan de duik naar beneden. De tocht naar boven verliep door het grote hoogteverschil heel wat moeilijker. (MMB)





MMB