Kleurrijke Ocean Drive strijkt neer in het Zoute 26 juli 2018

02u29 0 Knokke-Heist Het voormalige Cosmo Hotel langs de Kustlaan in Knokke is omgetoverd in een kleurrijk gebouw. Nog tot 10 oktober is er een pop-upstore gevestigd in de stijl van 'Ocean Drive Miami', een bekende straat in de Amerikaanse stad waar alle gebouwen in art deco- en kubistische stijl zijn gebouwd.

De pop-up met kunst, food en een multibrandstore zal de bezoeker drie maanden onderdompelen in de exotische stijl. Om het concept extra kracht bij te zetten, werd de gevel van het voormalige Cosmo Hotel onder handen genomen door Jean-Luc Moerman. De Brusselse kunstenaar ontwierp een decor vol graffiti, Japanse manga, mode en sciencefiction.





Niet zomaar ijsjes

"Het is dé plaats waar iedereen deze zomer wil gezien worden", zijn de organisatoren overtuigd. Chocoladefabrikant Neuhaus zal er tijdelijk een ijsjeszaak openen. Het is eenvoudig. Eerst kies je tussen drie smaken: vanille, chocolade of frambozensorbet. Vervolgens laat je het ijsje in Belgische chocolade van jouw keuze dippen, met een knapperige topping erbovenop. Elk ijsje bevat een koekje van traditionele nougatine. "Niet zomaar een doorsnee ijsje dus. De lekkernijen zijn geïnspireerd op enkele legendarische sterpralines van Neuhaus, zoals Caprice, Désir en Séduction. De prijs voor een ijsje is 5 euro", zeggen de verkopers. Naast de pop-upboetiek van Neuhaus, zal er een Boutique Café zijn dat zomercocktails en kwaliteitsvolle catering aanbiedt, te midden van vintage elementen, trendy merken en originele tentoonstellingen. (MMB)