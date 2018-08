Kleurrijk gemeenschapshuis klaar in 2022 INVESTEERDER GEVONDEN VOOR OMSTREDEN PRESTIGEPROJECT BART HUYSENTRUYT

21 augustus 2018

02u40 0 Knokke-Heist Het futuristische, maar omstreden gemeenschapshuis op het marktplein van Heist komt er zeker. Het gemeentebestuur heeft een investeerder gevonden. Midden volgend jaar wordt het huidige gemeentehuis al afgebroken, in 2022 nemen de bewoners hun intrek.

Het oude gemeentehuis moet op het Maes- en Boereboomplein plaats ruimen voor het prestigeproject met dertien verdiepingen. Voor de bouw van de 45 meter hoge toren in snoepkleuren als oranje, geel, groen en paars nam het bestuur het gerenommeerde Parijse architectenbureau Jakob+MacFarlane onder de arm. De plannen van de gemeente dateren al uit 2014 en werden toen niet overal op applaus onthaald. Heistenaars hekelden de felle kleuren en schijnbare opeenstapeling van containers. Ook de sloop van het huidige gemeentehuis viel in slechte aarde. De grootste criticasters vonden dat het project eerder thuishoort in een Braziliaanse sloppenwijk of favela dan aan het Maes- en Boerenboomplein.





Nieuw plein

"Het autonoom gemeentebedrijf heeft de onderhandelingen met Vanhaerents Development-Artes Depret afgerond. Die bouwt een volledig nieuw plein, een ondergrondse parking voor meer dan 250 wagens en een zone voor winkels en horeca", zegt burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen). "Dit zal het marktplein in Heist op de kaart zetten. Ik ben heel blij dat het plan vooruitgang maakt."





Het Community House wordt een nieuwe 'landmark', op 300 meter van de zee en het station, in het hart van Heist. De toren met centrale patio is 1.600 vierkante meter groot. Er is plaats voor een dubbelhoge multifunctionele evenementenhal, een bibliotheek en spelotheek, een trouw- en gemeenteraadszaal, lokalen voor enkele gemeentelijke diensten en 90 flats. Het plein van 15.000 vierkante meter wordt heraangelegd voor de activiteiten zoals de dinsdagmarkt en het jaarlijkse carnaval. De bovengrondse parkeerplaatsen verdwijnen onder de grond. Aan de zijde van de Molenstraat is er ruimte voor detailhandel en horeca. "Dit plan beantwoordde het meest aan de vele criteria die we hebben opgelegd", zegt Rudi Neiryinck van het autonoom gemeentebedrijf. "Het wordt een knap staaltje van architectuur, gekoppeld aan duurzaamheid."





Ravelingen

In september wordt de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en kan de voorbereiding van de omgevingsvergunning beginnen. De afbraakwerken van het oude gemeentehuis en zaal Ravelingen staan gepland voor het tweede kwartaal van 2019. Het project zal gerealiseerd worden in drie jaar, waarna de gemeentefuncties en bewoners tegen 2022 hun intrek kunnen nemen.