Klachten over slecht snoeiwerk 15 maart 2018

02u35 0

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer is een aannemer momenteel bezig met het snoeien van een 600-tal bomen langs de Gewestwegen in Knokke-Heist en omliggende gemeenten. Bij het gemeentebestuur kwamen er de laatste dagen een aantal klachten binnen over de slordige manier waarop de bomen langs de Heistlaan en Dudzelestraat geknot worden. "Het aannemersbedrijf heeft echter bewust geopteerd voor een werkwijze in twee fasen", klinkt de uitleg. "Eerst worden de dikste takken machinaal met een grote "schaar" ingekort. Na de machinale fase gaan de snoeiers op pad om de resterende takken met kleiner mechanisch materieel af te zagen. Binnenkort zullen alle knotwilgen langs de Knokke-Heistse Gewestwegen er dus weer netjes kortgeknipt en lentefris bij staan." (MMB)