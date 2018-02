Kindjes met blitse Mini en Audi naar operatiekwartier 17 februari 2018

02u28 0 Knokke-Heist Opsteker voor patiëntjes van het AZ Zeno in Knokke: vanaf nu worden de kinderen in een witte Mini of roze Audi naar het operatiekwartier gereden. De elektrische Clinicars moeten vlak voor de operatie afleiding bieden.

De elektrische wagentjes zijn een initiatief van de Vlaamse Kinderliga. Verscheidene andere ziekenhuizen in Vlaanderen maken al gebruik van dergelijke Clinicars. Nu springt ook het AZ Zeno in Knokke op de kar. 'Dokter Aspirine' had gisterochtend de eer om een eerste ritje te maken door het ziekenhuis. Naast zijn beste tovertrucs kwam hij ook met de twee Clinicars op de proppen. Opvallen doen ze alleszins wel. De witte Mini en roze Audi zijn van ver zichtbaar in de ziekenhuisgangen. "De bedoeling is dat de kinderen afgeleid worden vlak voor ze het operatiekwartier binnen moeten. Op die manier verdwijnen ook de zenuwen wat", zegt Dokter Aspirine. De eerste kinderen reageerden alvast enthousiast. (MMB)