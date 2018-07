Kinderen op surfkamp moeten dagelijks afval rapen op strand 03 juli 2018

Knokke-Heist Bij watersportclub Surfers Paradise op het strand van Knokke houden ze een opmerkelijke actie om de kustlijn proper te houden. Kinderen tijdens een surfkamp zullen verplicht dagelijks vuilnis moeten rapen.

Tijdens de drukke zomermaanden dreigt het afvalprobleem aan de kust opnieuw een hoogtepunt te bereiken. Een probleem waar ze in Knokke-Heist iets aan willen doen. "Ook de strandgangers moeten hun verantwoordelijkheden opnemen", vinden ze bij Surfers Paradise. Zaakvoerder Frank Vanleenhove lanceert daarom een oproep. "Als alle bezoekers de komende twee maanden drie stukjes afval opkuisen voor hun vertrek naar huis, zou het verschil al immens zijn", zegt Frank.





Jong geleerd

"Tijdens de drukste maanden wordt het moeilijker en moeilijker om het afvalprobleem aan de kust onder controle te houden." Bij de surfclub willen ze die boodschap ook meteen toegepast zien bij de jeugd. En meer specifiek tijdens de wekelijkse surfkampen waar deze zomer telkens honderd jongeren tussen 8 en 16 jaar aan deelnemen. "Vanaf dit jaar bestaat één van hun activiteiten eruit om bij aankomst meteen die drie stukjes afval op te ruimen", gaat Frank verder. "'Jong geleerd is oud gedaan', zegt het spreekwoord. Onze hoop is dat die kinderen het als een soort gewoonte zullen zien en op elke plaats hun afval zullen opruimen, niet alleen op het strand dus. Hoe klein de inspanning ook is, alle beetjes helpen. Laat ons daar allen een gewoonte van maken", aldus Vanleenhove. (MMB)