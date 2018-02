Kinderen ontvangen prijs voor veilige fiets 06 februari 2018

De lokale politie en jeugdraad van Knokke-Heist hebben in de Marge de winnaars van de 'Ej me velo gezien'-campagne bekendgemaakt. Kinderen en jongeren die reden met een verkeersveilige fiets en goed zichtbaar waren in het verkeer, bijvoorbeeld door het dragen van een fluohesje, maakten kans op een mooie prijs. In de prijzenpot zaten drie monkeylights en vijf cinematickets. Winnaars Sebastien, Ella, Jasper, Isaura, Romy, Imke, Lieze en Jibe kregen hun prijs uit handen van schepen van Jeugd Jan Morbee.





(MMB)