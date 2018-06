Kilimanjaro beklimmen voor het goede doel VRIENDEN WILLEN MET TOCHT LOKALE LANDBOUW FINANCIEREN MATHIAS MARIËN

07 juni 2018

02u29 0 Knokke-Heist Twee studenten uit Knokke-Heist beklimmen deze zomer de Mount Kilimanjaro om geld in te zamelen voor het goede doel. Samuel Soete (20) en Mathieu De Baets (21) combineren de tocht met twee weken vrijwilligerswerk. Hun doel: 5.895 euro inzamelen voor een landbouwproject.

Vergeet het beeld dat studenten in de zomermaanden enkel willen feesten en luieren op feesteilanden zoals Mallorca. Samuel en Mathieu slaan komende zomer een volledig andere weg in en reizen een maand richting Afrika. Meer bepaald Tanzania, waar ze de top van de hoogste berg van het continent willen bereiken. "We kijken er enorm hard naar uit", zegt Mathieu. "Zowel Samuel als ik zijn behoorlijk sportief. Met onze fysiek zit het dus wel goed. Al komt er bij het beklimmen van de Kilimanjaro natuurlijk iets meer kijken dan een goede conditie."





Extra motivatie

De vrienden vatten hun beklimming bovendien aan met een extra motivatie. Ze willen hun tocht laten sponsoren en zo geld inzamelen voor het goede doel.





"Het idee om dat te doen, ontstond eigenlijk heel spontaan", zeggen Mathieu en Samuel. "We wisten dat we de Kilimanjaro zouden beklimmen. Dat was een droom. 'Waarom onze droom niet koppelen aan de toekomst van mensen die het minder goed hebben dan wij', ging automatisch door ons hoofd. En voila, hier staan we. Klaar om geld op te halen voor het goede doel", klinkt het met de glimlach.





Concreet hopen de vrienden op de goodwill van buitenstaanders om hun project te steunen. Via hun website kunnen geïnteresseerden een bedrag, groot of klein, doneren. Dat gaat integraal naar een lokaal weeshuis aan de voet van de Kilimanjaro in Tanzania. Op dit moment staat de teller van de avonturiers op ruim 1.600 euro. Hun einddoel? Minstens 5.895 euro. Een bedrag dat natuurlijk niet zomaar is gekozen. Niet alleen staat 5.895 symbool voor het hoogste punt van de Kilimanjaro, met dat geld zou er ter plaatse een wezenlijk verschil kunnen gemaakt worden. "Het zou zelfs genoeg zijn om een volledig nieuw landbouwproject uit de grond te stampen. Voor de plaatselijke bevolking zou dat een absolute meerwaarde zijn", verduidelijkt Mathieu.





Samuel en Mathieu hopen dat de komende tijd ook geïnteresseerde bedrijven mee op de kar springen. Al beseffen ze goed genoeg dat daarvoor meestal een return gevraagd wordt. "Waarom zouden we de klim niet doen met een grote sponsor op onze kledij? Via onze sociale media zouden we dan een filmpje en foto's kunnen verspreiden. Al zitten er nog wel een paar ideetjes in de pijplijn", zegt het ambitieuze duo. Naast hun beklimming doen ze ter plaatse ook nog enkele weken vrijwilligerswerk.





Alle info en een leuk filmpje is terug te vinden op hun website http://www.climbing4charity.be/