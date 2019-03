Kersvers gemeenteraadslid Nick Wenmaekers (26) op plaats 6 voor Open Vld-lijst Vlaams parlement Mathias Mariën

08u35 0 Knokke-Heist Gemeenteraadslid in Knokke-Heist en opvolgend schepen Nick Wenmaekers (26) krijgt de zesde plaats bij Open Vld voor het Vlaams parlement. “Sommigen pleiten voor meer Brussel in Knokke-Heist, ik pleit voor meer Knokke-Heist in Brussel”, zegt Wenmaekers

“De zesde plaats is een ‘strijdplaats’, dat wil zeggen dat ik net niet of net wel verkozen kan geraken. Elke stem zal dus tellen om onze gemeente te kunnen vertegenwoordigen in het parlement”, vertelt het jonge raadslid. Hij heeft meteen de nodige ambities. “Veel dossiers die van bovenaf komen, zijn belangrijk voor onze gemeente, recente voorbeelden zijn de A11 en de problematiek rond het kusteiland. Ik wil in de toekomst de brugpersoon zijn tussen Knokke-Heist en Vlaanderen.”

Fotografie

Op z’n 21ste begon Wenmaekers een fotografiezaak, in oktober vorig jaar blies zijn zaak vijf kaarsjes uit. Het thema ondernemen ligt hem dan ook nauw aan het hart.“De focus in Brussel mag meer liggen op lokale ondernemers, want zij zorgen voor werkgelegenheid en een bruisende lokale economie. Wonen blijft ook een belangrijk thema, we moeten onder andere de belastingen hierop verder verlagen. Het is in het belang van alle steden en gemeenten dat burgers kunnen wonen en werken in eigen streek.”