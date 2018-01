Kerstboominzameling 02u35 0

Op vrijdag 19 januari voorziet het AGSO overdag een speciale kerstboomophaling in alle zones van Knokke-Heist. De kerstbomen mogen aangeboden worden de donderdag voordien vanaf 18.30 uur. Ze moeten ontdaan zijn van versiering, potten en/of houten kruisen en max 1,5 m lang zijn. Alle info over de afvalophalingen in Knokke-Heist vind je op http://www.agsoknokke-heist.be/afval.aspx (MMB)