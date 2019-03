Karel en Denise vieren diamanten huwelijksjubileum MMB

14 maart 2019

08u28 0 Knokke-Heist Karel Savels en Denise Snauwaert vierden in feestzaal Veldzicht in Damme hun diamanten huwelijksjubileum.

Karel en Denise stapten op 14 januari 1959 in het huwelijksbootje. Het koppel heeft 4 kinderen, 10 kleinkinderen (en nog eentje op komst) en 13 achterkleinkinderen. Het gemeentebestuur vaardigde schepen Piet De Groote af om het echtpaar in de bloemetjes te zetten.

Levensloop van Karel

Karel is geboren op 28 mei 1938. Hij komt uit een gezin van 6 kinderen. Zijn vader was visser. Het gezin woonde in Heist en Karel bracht er zijn jeugd door. Hij volgde les in de gemeenteschool en daarna in de visserijschool. Na zijn schoolperiode ging Karel in zee, eerst als matroos, daarna machinist en vervolgens als schipper. Hij werd vrijgesteld van legerdienst. Hij ging in zee tot aan zijn pensioen.

Levensloop van Denise

Denise zag het levenslicht op 25 april 1939. Ze komt uit een gezin van 2 kinderen. Haar vader was metser. Het gezin woonde in Heist (eerst in de Baderstraat daarna in de Pannenstraat). Denise liep er school en volgde les in de zusterschool Onze Lieve Vrouw Onbevlekt. Na haar schoolperiode heeft ze hier en daar gewerkt. Na haar huwelijk heeft ze gewerkt in de Philipsfabriek. Daarna nam ze de taak van huisvrouw op zich.