Jungle Jump komt (even) naar Knokke-Heist Mathias Mariën

28 december 2018

Goed nieuws voor de liefhebbers van springkastelen: Jungle Jump zet in samenwerking met de dienst Jeugdcultuur Knokke-Heist op zaterdag 5 en zondag 6 januari de twee zalen in het sportcentrum Laguna helemaal vol met ongeveer 40 springkastelen. Een overweldigend springparadijs voor kinderen tussen 2 en 14 jaar. Vermits de inkom relatief laag wordt gehouden (6 euro in voorverkoop) voor een hele dag springplezier is dit een ideale moment voor de kids om zich toch sportief te kunnen uitleven in deze koude wintermaanden. Ouders en begeleiders betalen helemaal geen inkom. Jungle Jump is in Knokke-Heist open van 10 tot 21 uur op zaterdag 5 januari en van 10 tot 19 uur op zondag 6 januari. Springplezier wordt gegarandeerd.