Joseph en Monique vieren diamanten jubileum 15 mei 2018

03u00 0

Joseph Slabbinck (84) en Monique Van Parys (84) hebben onlangs hun diamanten huwelijksjubileum gevierd in feestzaal Ter Mude in Knokke-Heist. Schepen Kathleen van der Hooft (Gemeentebelangen) nam de honneurs waar om namens het gemeentebestuur felicitaties over te maken aan het gelukkige koppel. Joseph en Monique stapten op 23 april 1958 in het huwelijksbootje in Knokke. Samen waren ze 34 jaar lang het gezicht van de bekende schoenwinkel Cinderella in de Lippenslaan in Knokke-Heist. De grootoom van Monique was voormalig burgemeester Frans Desmidt.





(MMB)