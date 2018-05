Jos Pierreux signeert boek 26 mei 2018

Auteur Jos Pierreux signeert vandaag van 15 tot 16.30 uur zijn nieuwe misdaadroman 'Niets erger dan spijt' in de Standaard Boekhandel in de Lippenslaan 102. De illustratie op de omslag is dit keer van de hand van de Knokke-Heistse kunstenaar Luc Claessens. Zoals gebruikelijk speelt het hele misdaadverhaal zich opnieuw af in Knokke-Heist. Speurder Luc Borré moet een verkrachtingszaak oplossen en brengt daarbij onder andere een bezoekje aan de Jazz Club Septime's en de bruine kroeg De Bib. (MMB)