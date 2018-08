Jonge toeristen veroorzaken overlast aan The Scoop 18 augustus 2018

Jongeren veroorzaken ook deze zomer overlast aan discotheek The Scoop in Knokke-Heist. De voorbije dagen moest de politie verscheidene keren tussenkomen in de Kongostraat voor nachtlawaai en tal van schermutselingen tussen jongemannen die in vele gevallen flink boven hun theewater waren. Meestal ging het om Belgen die in de kustgemeente op vakantie waren.





"Het is iets wat we elk jaar zien in de eerste twee weken van augustus", zegt commissaris Frederic Neirynck van de politie Damme/Knokke-Heist. "Het gaat nooit om zware feiten, maar de overlast is wel een feit. Vanaf het moment dat we onze rug keren, is het weer van dat. We houden er dan ook al enkele jaren rekening mee bij het vastleggen van onze capaciteit. Naast de interventieploegen zetten we de zogenaamde overlastpatrouilles in. Drie van dergelijke ploegen zijn 's nachts quasi permanent op pad. Gerechtelijke inbreuken werden de voorbije dagen niet vastgesteld. Er raakte ook niemand gewond."





Discotheek The Scoop is enkel open in de zomervakanties. "Over een tweetal weken zal de rust in die buurt naar goede gewoonte terugkeren." (SDVO)