Jonge moeder vraagt en krijgt test met leugendetector VROUW (21) BLIJFT ONTKENNEN DAT ZE BABY WILDE VERGIFTIGEN SIEBE DE VOOGT

25 april 2018

02u32 0 Knokke-Heist Een jonge moeder uit Knokke-Heist verkrijgt een leugendetectortest na de vermeende poging tot gifmoord op haar zoontje van 7 maanden. E.D. (21) blijft na een maand voorhechtenis ontkennen dat ze de het jongetje een hoge dosis van een antipsychoticum heeft toegediend.

De moeder van baby O. verscheen gistermorgen opnieuw voor de raadkamer. Die verlengde haar aanhouding met een maand. Volgens haar advocaat stortte E.D. uit Knokke-Heist compleet in elkaar en begon ze tijdens de zitting zelfs te hyperventileren. "Mijn cliënte blijft haar onschuld uitschreeuwen", zegt meester Joris Van Maele.





"Tot op vandaag zit geen enkel bezwarend element in het dossier. Huiszoekingen in haar woning en het rusthuis (waar ze verzorgster is, red.) draaiden op niets uit en ook de herverhoren van haar familie leverden coherente verklaringen op." Aangezien het onderzoek vast lijkt te zitten, stelde E.D. zélf met succes voor om een leugendetectortest te ondergaan. Op 23 mei moet ze daarvoor naar Brussel. Intussen contacteerde haar advocaat ook een eigen deskundige om de jonge moeder psychologisch te onderzoeken. "We willen kunnen uitsluiten dat ze kampt met een syndroom als Münchhausen by proxy (waarbij een ouder het kind bewust ziek maakt, red.). Het is wachten op de resultaten van dat onderzoek." Op 12 maart bracht E.D. haar zoontje zelf binnen in het AZ Zeno. Het kind was onderweg bewusteloos geraakt en leek niet meer te ademen. De artsen op de spoedafdeling dachten aan shakenbabysyndroom en beslisten het jongetje 's nachts nog over te brengen naar het UZ in Gent.





Terug bij vader

Daar werden sporen van Haldol aangetroffen in zijn bloed: een product dat onder meer in rusthuizen en gevangenissen wordt gebruikt om psychoses te behandelen. Zowel de vrouw als haar vriend werden opgepakt. Beiden gingen in januari uit elkaar. De man mocht beschikken, maar de moeder van het kind werd door de onderzoeksrechter aangehouden. Als verzorgster in een rusthuis kon ze makkelijk aan het product geraken. Cruciaal in het onderzoek wordt het tijdstip waarop de Haldol aan het kind is toegediend. Baby O. was tot twee dagen voor zijn opname in het ziekenhuis bij z'n vader. De moeder beweert dat haar kindje bij zijn thuiskomst al "raar" deed. De baby verblijft intussen bij zijn vader en stelt het goed. "Het hof van beroep





in Gent wees O. de voorbije twee weken 9 dagen toe aan mijn cliënt", zegt zijn advocaat. "Het gaat om een tijdelijke maatregel, want maandag wordt de zaak ten gronde behandeld. Zeker is dat, bij een eventuele vrijlating van zijn moeder, het kind enkel onder toezicht van de grootouders bij haar zal mogen zijn."