Jonge moeder die 7-jarig zoontje vergiftigde mag instelling verlaten na positief advies van artsen Siebe De Voogt

09 april 2019

16u03 5 Knokke-Heist Een jonge moeder uit Knokke-Heist heeft dinsdagmorgen van de Brugse raadkamer toestemming gekregen om de instelling waar ze verbleef te verlaten. Eline D. (22) vergiftigde een jaar geleden haar zoontje van 7 maanden. Intussen raakte bekend dat ze de vergiftiging ook heeft toegegeven.

Eline D. (22) uit Knokke-Heist werd op 16 augustus vorig jaar al voorwaardelijk vrijgelaten. Ze had vijf maanden in voorhechtenis gezeten voor de vergiftiging van haar 7 maanden oude zoontje. Dinsdagmorgen kwam de jonge moeder samen met haar advocaat Joris Van Maele aan de raadkamer in Brugge vragen om haar voorwaarden aan te passen. Sinds 27 september was ze opgenomen in de psychiatrie om haar depressie te laten behandelen. Na positief advies van de behandelende artsen gaf de raadkamer D. toestemming om de instelling te verlaten.

Bekentenissen

Intussen raakte ook bekend dat Eline D. twee dagen naar haar opname in de instelling bekentenissen heeft afgelegd. Waarom ze haar kind precies vergiftigde, is niet helemaal duidelijk. De moeder zou verklaard hebben dat ze handelde in een vlaag van paniek en niet wist dat het product zo schadelijk zou zijn. Nochtans was ze voor haar arrestatie werkzaam als verpleegster in een rusthuis. Op 12 maart vorig jaar bracht Eline D. haar zoontje zelf binnen op de spoedafdeling van het AZ Zeno in Knokke. Het kind was onderweg bewusteloos geraakt en leek niet meer te ademen. De spoedartsen dachten in eerste instantie aan het shakenbabysyndroom en beslisten het jongetje diezelfde nacht nog naar het UZ in Gent te brengen. Daar troffen de artsen sporen van Haldol aan in z’n bloed: een product dat onder meer in rusthuizen en gevangenissen wordt gebruikt om psychoses te behandelen.

Proces

Zowel Eline D. als haar ex-vriend werden opgepakt. Het koppel ging in januari vorig jaar uit elkaar. De man mocht beschikken, maar de moeder van het kind werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot gifmoord. Als verzorgster in een rusthuis kon ze makkelijk aan het product geraken, al is het niet zeker of ze het medicijn ook daadwerkelijk daar ontvreemde. Bij een huiszoeking in het woonzorgcentrum konden de speurders daar geen bewijs voor terugvinden. Dat Eline D. op vrije voeten is, betekent niet dat ze aan een proces ontsnapt. Het dossier moet door de raadkamer weliswaar nog worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Een rechtszaak lijkt dan ook nog niet voor meteen.