Johan Heldenbergh kruipt in hoofd van Karl Marx MMB

01 december 2018

Acteur Johan Heldenbergh kruipt zondag om 20 uur in de huid en het hoofd van filosoof Karl Marx tijdens een voorstelling in het CC Scharpoord in Knokke-Heist. Welke denker drukte een grotere stempel op de wereldgeschiedenis dan de grondlegger van het socialisme en communisme? Welke wijsgeer zaaide meer verdeeldheid? Afhankelijk van de interpretatie van zijn woorden is Karl Marx vervloekt en aanbeden, uitgespuwd en op handen gedragen. Voor sommigen een afgod en bevrijder, volgens anderen plaveide hij de weg naar de hel. Johan Heldenbergh als Marx blikt terug op een bewogen leven én denken. Waarin heeft hij zich vergist? En waarin heeft hij gelijk gekregen? Kan zijn filosofie nog relevant en bevrijdend zijn? Geïnteresseerden kunnen zondag nog steeds afzakken naar het cultuurcentrum. (MMB)