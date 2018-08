Jobstudenten controleren preventief geparkeerde wagens 28 augustus 2018

De politiezone Damme/Knokke-Heist heeft de voorbije zomer tientallen bestuurders attent gemaakt op het 'niet-veilig' achterlaten van hun geparkeerd voertuig met een persoonlijke brief thuis. "Het is een lokaal initiatief waarbij we al enkele jaren jobstudenten inschakelen om preventief te werken op het fenomeen rond autodiefstallen", zegt korpschef Steve Desmet. "Die mensen gaan twee maanden de baan op en voeren preventieve controles uit op geparkeerde voertuigen." Zo letten de jobstudenten bijvoorbeeld op de eventuele aanwezigheid van waarevolle materialen die zichtbaar in de auto liggen. Dat vergroot namelijk de kans op een inbraak in het voertuig. Bestuurders die tot de 'risicogroep' behoren, krijgen persoonlijk een brief toegestuurd met de melding. Bijgevoegd zit een brochure met verschillende tips om het potentiële dieven niet té gemakkelijk te maken. (MMB)