Jeugdclub zoekt coördinator 01 september 2018

02u24 0

Jeugdclub 't Verzet in Knokke-Heist is op zoek naar een nieuwe coördinator. Als coördinator sta je mee in voor het beheer van de werking van de jeugdclub alsook voor de infrastructuur.





Je bent samen met de vrijwilligers verantwoordelijk voor de uitbating van de instuif/het jeugdcafé en coördineert de programmatie van vernieuwende activiteiten en projecten. Daarnaast vormt het stimuleren van jongeren om hierin een engagement op te nemen een belangrijke rol. Je voert de communicatie van de jeugdclub uit, bent verantwoordelijk voor een actieve vrijwilligerswerking, een toffe sfeer en goede afspraken met de jongeren. Je bent voor hen ook een luisterend oor.





Tot slot sta je als coördinator in voor het beheer van de polyvalente zaal en verzorg je ook algemene administratieve taken. Jeugdclub 't Verzet heeft als doel een ruimte uit te baten waar jongeren elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten en er ontspannende, culturele, sportieve of vormende vrijetijdsbesteding kunnen ervaren. (MMB)