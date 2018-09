Jeugdboek wordt herwerkt tot musical 01 september 2018

Musicalgroep Milo pakt tussen 8 en 16 september uit met verschillende voorstellingen van de musical 'Voor Paulien' in Cultuurcentrum Scharpoord. Milo waagt zich op deze manier voor de tweede keer aan een musicalversie van een jeugdboek. In 2010 kreeg MILO met 'Het Uur Nul' de cultuurprijs 'Jong Talent' van de gemeente Knokke-Heist. Voor deze productie viel de keuze op 'Voor Paulien' van Paul Kustermans. Lore Dobbelaere transformeerde het bejubelde jeugdboek naar een boeiende en meeslepende musicalvoorstelling. De verwachting is dat de nieuwe musical minstens van even hoog niveau zal zijn. Tickets en info via www.musicalgroepmilo.be (MMB)