Jean-Pierre en Erna vieren 50ste huwelijksverjaardag 05 juni 2018

Jean-Pierre De Meyere (70) en Erna Devolder (69) uit Knokke-Heist vierden hun 50ste huwelijksjubileum in de De Vierbote in de De Vrièrestraat. Het koppel huwde in Ramskapelle in 1968. Ze kregen gelukwensen van het gemeentebestuur via schepenen Kathleen van der Hooft en Anthony Wittesaele.





Het paar heeft 1 kind, 3 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Ze genoten met volle teugen van het feest.





(MMB)