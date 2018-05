Jean-Claude Van Damme geniet van weekendje Knokke 29 mei 2018

Hoog bezoek in Knokke-Heist afgelopen weekend: niemand minder dan Jean-Claude Van Damme kwam er samen met zijn gezin twee dagen genieten van het goede weer. Na Rode Duivels Marouane Fellaini en Kevin De Bruyne, koos ook de acteur voor strandbar Beach Number One, volgens de eigenaars de meest exclusieve bar aan de kust. "Twee dagen lang kon hij hier in alle rust genieten van de zon. Zondag was zijn familie mee. Hij gedroeg zich heel normaal en sympathiek", zegt Glenn Van Hoeck. Van Damme nam daarnaast ook uitgebreid de tijd om op de foto te gaan met de aanwezige fans. (MMB)