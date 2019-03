Jager krijgt geldboete in beroep voor jagen na zonsondergang Jeffrey Dujardin

29 maart 2019

Een 62-jarige man uit Knokke-Heist heeft in het Gentse hof van beroep een geldboete van 2.400 euro gekregen nadat hij deelnam aan de jacht na zonsondergang. Twee controleurs zagen aan de bosrand twee jagers en besloten ze in de gaten te houden. Ze zagen hoe ze elk een schot losten, maar enige tijd later hoorden ze toch nog een derde schot. De zestiger was de enige jager in de buurt, toch bleef hij ontkennen dat hij dat schot gelost had. De man had wel een geschoten Nijlgans mee en zeven partijen bij zich. De procureur-generaal in beroep vroeg een boete van 150 euro en een verbeurdverklaring van zijn wapen. In eerste aanleg werd de man vrijgesproken op basis van twijfel, in het hof kreeg de man toch een geldboete. Zijn wapen, een Beretta, moet hij ook afgeven.