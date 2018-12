Jaar nadat nepagent vrouw (25) ontvoerde, kijkt ze hem recht in de ogen in rechtbank Man probeerde op dezelfde wijze nog twee andere vrouwen te ontvoeren Siebe De Voogt

07 december 2018

14u25 0 Knokke-Heist Een 25-jarige vrouw uit Deerlijk was vrijdagmorgen persoonlijk aanwezig in de Brugse raadkamer om haar ontvoerder in de ogen te kijken. “Hij bood z’n excuses aan, maar veel geloof ik daar niet van”, zegt Febe D. Verkleed als nepagent probeerde Stijn T. (35) uit Damme nog twee andere vrouwen te ontvoeren. Hij moet zich binnenkort voor de rechtbank verantwoorden.

De feiten waarvan Febe D. (25) uit Deerlijk bijna een jaar geleden slachtoffer werd, lijken bijna rechtstreeks uit het script van een Hollywoodfilm te komen. “Veel mensen geloofden me dan ook niet meteen toen ik hen het verhaal vertelde”, getuigt Febe. Op 26 december vorig jaar woonde ze nog in Assebroek. Ze vertrok die dag ’s morgens naar haar werk bij Bpost in Knokke. In de Natiënlaan in Knokke werd ze plots langs de kant gezet door een anoniem politievoertuig. “De agent vertelde me dat mijn wagen geseind stond voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Hij deed alsof hij belde naar de dispatch en deed me spanbandjes om. In mijn eigen wagen nam hij me mee naar het politiekantoor.”

Minutieus gepland

De agent bleek Stijn T. (35) uit Damme te zijn. Hij had zich verkleed als agent en had zelfs een wapen bij. De spanbandjes had hij zelf vervaardigd en ook het blauw zwaailicht in zijn Alfa Romeo bleek zelfgemaakt met blauwe tape en een knipperlamp. “Alles leek zo echt dat ik me geen vragen stelde”, gaat Febe verder. “Via de Kalvekeetdijk reden we drie kilometer verder naar het voetbalveld van Knokke. Toen we op de parking stopten, wist ik dat er iets niet pluis was.” Verder onderzoek wees uit dat T. alles minutieus had gepland. Tijdens de drie kilometer lange tocht ontweek hij alle politiecamera’s.

Ontsnapt

Op de parking aan het voetbalveld wist Febe uiteindelijk te ontsnappen aan haar ontvoerder. “Hij was opnieuw uitgestapt om zogezegd te bellen met een collega. In de zijspiegel van m’n wagen zag ik hem een oranje doek uithalen. Ik heb een van m’n handen kunnen losmaken en ben uitgestapt. De man zette echter een wapen tegen m’n hoofd en gooide me terug in de auto. Vanuit een reflex heb ik de centrale vergrendeling kunnen inschakelen. Omdat de motor nog draaide, kon ik meteen wegrijden.”

Febe reed door naar haar werk en vertelde het verhaal aan haar collega’s. Zij keerden nog terug naar de Natiënlaan, maar de Alfa Romeo van T. was al verdwenen. Samen met de politie stelde Febe een robotfoto van haar ontvoerder op. Twee dagen later herkende de vrouw haar belager in een fotodossier. Pas in februari werd de man opgepakt en aangehouden.

Onduidelijk motief

Over zijn motief bestaat nog heel veel onduidelijkheid. Stijn T. zelf verklaard dat hij dringend geld nodig had om 300 euro aan gokschulden af te betalen. Febe was volgens hem een toevallig slachtoffer, maar daar hecht haar advocaat weinig geloof aan. “Volgens mij is dit dossier nog maar het topje van de ijsberg. Er zijn indicaties dat die man m’n cliënte al langer volgde. Drie maanden voor de feiten was hij nog op haar werk geweest om aan het aircosysteem te werken.” Vorig jaar werd Stijn T. tot drie keer toe door de politie betrapt met wapens, spanbandjes en ander materiaal in z’n wagen. De wapens werden in beslag genomen, maar T. zelf mocht telkens beschikken.

Nog twee slachtoffers

Na het lezen van zijn daden in de pers, stapten nog twee andere vrouwen naar de politie. Op 19 februari en 2 maart vorig jaar probeerde de Dammenaar hen op dezelfde manier te ontvoeren in Brugge en Jabbeke. Vrijdagmorgen verwees de raadkamer in Brugge T. door voor de ontvoering van Febe en de twee mislukte pogingen bij de twee andere vrouwen. Febe keek hem tijdens de zitting recht in de ogen. “Hij bood z’n excuses aan, maar veel geloof hecht ik daar niet aan. Ik hoop gewoon dat hij z’n straf krijgt.” Stijn T. zit nog steeds in de gevangenis. Zijn proces gaat op 7 januari van start.