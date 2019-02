Italiaan steelt horloge van 31.000 euro door wisseltruc, maar wordt snel gevat JHM

03 februari 2019

13u48 1 Knokke-Heist Een Italiaanse man slaagde er zaterdagavond om 17.30 in om een horloge van het merk Rolex ter waarde van 31.000 euro te stelen bij een juwelier in Knokke.

De man paste de zogezegde wisseltruc toe. Hij legde zonder dat het opviel een vals exemplaar in de plaats en ging ervandoor. De juwelier had na zijn vertrek toch iets in de gaten en belde de politie. Dankzij snel speurwerk geraakt de dief echter niet ver. Hij kon even later ingerekend worden in het station van Brugge en het horloge kon gerecupereerd worden. De man moet verschijnen bij de onderzoeksrechter.