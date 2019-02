Israëliër wint Internationale Cartoonwedstrijd Knokke-Heist Mathias Mariën

10 februari 2019

09u15 0 Knokke-Heist De Israëlische cartoonist Nirgen heeft de 58ste Internationale Cartoonwedstrijd van Knokke-Heist gewonnen.

De beslissing om Nirgen dit jaar de Gouden Hoed en de bijhorende geldprijs van 5.000 euro te geven werd genomen door een professionele jury, onder leiding van voorzitter Chris Dusauchoit. Samen met cartoonisten Steven Degryse (Lectrr) en Kim Duchateau, striptekenaar Merho, Marc Coenen (Opleidingshoofd Journalistiek hogeschool PXL) en Ann Van Camp (Standaard Uitgeverij) had hij de moeilijke taak om uit de 2325 ingezonden cartoons de winnende spotprent te kiezen.

“De Gouden Hoed is een echte cartoon, zonder overduidelijke vingerwijzing. In praktisch alle andere cartoons zit dat telkens wel. Het is zowaar een grapje en dan nog een originele ook”, klonk het statement van de jury.