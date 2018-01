Investeringen in fietspad en A11 02u47 0

De Vlaamse Regering heeft de investeringsbudgetten voor álle vormen van vervoer opgetrokken tot recordhoogte en dat zal ook voelbaar zijn in Knokke-Heist.





De planning van het Agentschap Wegen en Verkeer bevat goed nieuws voor de mobiliteit in de kustgemeente. "Vlaanderen heeft nog nooit zoveel geïnvesteerd in mobiliteit", zeggen Anne Maertens, gemeenteraadslid voor N-VA Knokke-Heist, en Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser.





"N-VA is blij dat in 2018 het fietspad langs de N374 zal aangelegd worden en dat er nog voldoende middelen zijn om de afwerking van de A11 verder te realiseren. Onze regio heeft nood aan nieuwe investeringen in infrastructuur. We willen de economische en toeristische ontwikkeling alle kansen geven door te investeren in goede wegen en fietspaden voor iedereen", besluiten Coudyser en Maertens. Voor het nieuwe fietspad wordt 600.000 euro vrijgemaakt. Voor de afwerking van de A11 wordt 1 miljoen euro geïnvesteerd.





