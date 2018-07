Inschrijvingen open voor jaarlijkse strandloop 05 juli 2018

02u29 0

Op vrijdag 13 juli organiseert de vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist de jaarlijkse Carrefour Market Strandloop van Knokke. Deze massasportklassieker start op het strand voor de Meerlaan. Naast de traditionele afstanden van 5 en 10 km, staat er ook een jongerenloop op het programma waarbij de kids 2 km moeten afleggen. De kids starten om 18.45 uur en lopen 2 keer 500 meter richting het Casino. Om 19.30 uur starten de overige deelnemers waarbij de 5 km loopt tot in Heist en terug. De lopers aan de 10 km doen er nog een extra lus naar het Zoute bovenop. De klassieke ingrediënten van deze succesformule blijven behouden. De tijdsregistratie (enkel voor 5 en 10 km) gebeurt elektronisch. Elke deelnemer ontvangt aan de aankomst een drankje en een medaille. Deelnemers kunnen zich achteraf gratis douchen in sporthal De Stormmeeuw. Ook dit jaar kan men zich opnieuw vooraf inschrijven via sport.knokke-heist.be. Dit kan nog tot en met maandag 9 juli. Daginschrijvingen zijn ter plaatse mogelijk van 18 tot 19.15 uur. (MMB)