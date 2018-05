Infoavond over bouw nieuw oefencomplex Club Brugge 08 mei 2018

02u30 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist organiseert vanavond samen met Club Brugge een infomoment over de bouw van het nieuwe trainingscomplex in Westkapelle. "Zo krijgen de inwoners en omliggende bedrijven een duidelijker beeld op de mogelijke hinder tijdens de werken."

Eind 2016 kondigde Club Brugge al de bouw van het nieuwe oefencentrum aan het sportcentrum Molenhoek langs de Herenweg aan. Oorspronkelijk hoopte Club in juli 2017 met de bouw te starten, om het complex bij de start van het seizoen 2018-2019 in gebruik te nemen. Uiteindelijk leek dat iets te optimistisch. Het duurde tot deze maand vooraleer de werken konden aangevat worden. Volgens de huidige planning kunnen de Bruggelingen de voorbereiding op het seizoen 2019-2020 aanvatten in Westkapelle. "Meer dan 110 personeelsleden van Club, inclusief het eerste elftal en de beloften, zullen er hun nieuwe 'thuis' vinden", klinkt het bij Club Brugge. "Met onder meer een indoorkunstgrasveld, kantoorruimtes en een zwembad zal het 'state-of-the-art' oefencomplex dé hefboom zijn voor de verdere groei van blauw-zwart."





Club houdt vandaag samen met de gemeente een infoavond. Na een inleidend woord van burgemeester Graaf Leopold Lippens zal CTO Marc Awouters de planning van de werkzaamheden uitgebreid uit de doeken doen. Op deze manier krijgen de ondernemers in bedrijvenpark 't Walletje en de bewoners rond de toekomstige site tijdig een duidelijk zicht op de mogelijke hinder die deze werken met zich mee kunnen brengen. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. (MMB)