Inbreker warmt spaghettisaus op en wast kleren in villa: parket vraagt 33 maanden cel Siebe De Voogt

14 februari 2019

16u50 2 Knokke-Heist Een 20-jarige Marokkaan riskeert in de Brugse rechtbank 33 maanden cel voor een inbraakpoging in Nevele en twee inbraken in villa’s in Knokke. Nochtans warmde de man er alleen spaghettisaus op en waste hij zijn kleren met de wasmachine van de eigenaars.

“Dit was allesbehalve een strooptocht of opnieuw het werk van een zoveelste Roemeense inbrekersbende.” De advocate van Houssan A. vond de vordering van het parket tegen haar cliënt donderdagmorgen veel te zwaar. De 20-jarige Marokkaan hangt in totaal 33 maanden cel boven het hoofd voor twee inbraken, twee diefstallen en een winkeldiefstal. Op 25 oktober vorig jaar trof de politie hem aan in een villa in Knokke. Ook enkele dagen voorheen was A. al eens een woning binnengedrongen. Hij vond er niets beter op dan spaghettisaus op te warmen in een pot op het vuur en maakte van de afwezigheid van de bewoners ook gebruik om zijn kleren te wassen in hun wasmachine.

“Beklaagde had ook een van hun fietsen meegenomen, waarmee hij even later een winkeldiefstal pleegde. Tussendoor had hij ook al eens ergens een mountainbike meegenomen”, sprak de procureur. “Bovendien werd de man vorig jaar ook al eens betrapt bij een patrouille tegen inbraken in Nevele.” Het openbaar ministerie vorderde 30 maanden cel voor de inbraken en diefstallen. Omdat Houssan A. illegaal in het land verblijft, riskeert hij bijkomend nog eens 3 maanden cel. “Zijn verhaal is schrijnend”, aldus de advocate van de man. “Dertig maanden in de cel overleeft hij niet. Hij verwondt er nu al zichzelf en ligt op de ziekenboeg. Ik vraag een mildere straf.” Uitspraak op 14 maart.