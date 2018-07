In de bres voor Hazegrasduinen 06 juli 2018

02u31 0

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) herstelt vanaf september de Europees beschermde natuur in de Hazegrasduinen en de Oosthoek in Knokke-Heist. In de Hazegrasduinen gebeurt dat op een domein van een private eigenaar (Landbouwvennootschap De Landsheer) via een erfpachtovereenkomst die afgesloten werd voor een periode van 27 jaar. In de Oosthoek wordt een poel aangelegd en worden invasieve exoten verwijderd. De werken zullen zowel biodiversiteit als de belevingswaarde van de prachtige stukjes natuur ten goede komen. (MMB)