IN BEELD: Meer dan 100 senioren beleven tijd van hun leven op ijspiste van Knokke-Heist Mathias Mariën

04 januari 2019

Vrijdagmorgen waagden meer dan 100 bejaarden en hun begeleiders van de vzw Bejaardenzorg De Lindeboom zich op de ijspiste op het Alfred Verweeplein in Knokke-Heist.

Dik ingeduffeld in hun rolwagen genoten de kranige oudjes volop van de ijspret. Enkele jonge vrijwilligers schoten spontaan te hulp en bezorgden de senioren de tijd van hun leven. Het is ondertussen een traditie geworden in Knokke-Heist dat senioren hun kunstjes tonen op het ijs vlak voor het sluiten van de ijspiste. Achteraf werd iedereen getrakteerd op een lekkere portie oliebollen en een glaasje glühwein. Voor de bejaarden zelf een welgekomen afwisseling.