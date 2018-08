Illegaal verkoopt vrouw klap bij inbraak 02 augustus 2018

Een illegale Algerijn die in de nacht van 10 op 11 april betrapt werd bij een woninginbraak in Knokke heeft een bewoonster een klap.





De man ging de woning binnen via de openstaande achterdeur. Daar betrapte de vrouw hem en begon te gillen. Walid C. deelde een vuistslag uit en rende weg. Bij de inbraak stal hij mogelijk twee koptelefoons, maar dat ontkent hij. Later die nacht drong hij een mobilhome binnen. Daar richtte hij flink wat schade aan en ontregelde de batterij. C. ontkent dat hij de mobilhome wilde stelen.





"Ik zocht gewoon een plaats om te slapen", zegt hij. " Ik ontken ook de diefstal in de woning. Ik had te veel gedronken en wist niet goed wat ik deed." De procureur eiste een effectieve celstraf. M.V., de eigenaar van de mobilhome, vroeg 500 euro voor de aangerichte schade. Vonnis op 13 augustus. (JHM)