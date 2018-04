Humor in strijd tegen overlast GEMEENTE LANCEERT GRAPPIGE FILMPJES OP SOCIALE MEDIA MATHIAS MARIËN

05 april 2018

02u47 0 Knokke-Heist In Knokke-Heist pakken ze uit met humoristische filmpjes om de grootste vormen van overlast tegen te gaan. Vooral wildplassers en sluikstorters moeten zich aangesproken voelen.

Een nietsvermoedende wildplasser die plots oog in oog staat met een jong meisje, een joggende sluikstorter die in een berg plastic valt... De nieuwe campagne van de gemeente Knokke-Heist heeft alles in zich om een succes te worden op sociale media. Dat de filmpjes een fikse dosis humor bevatten, is allesbehalve toeval. Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen), zelf 76 jaar, beseft dat de jeugd op een andere manier moet benaderd worden dan in het verleden. "Humor en sociale media leken ons de beste manier. Ik denk dat we de ideale mix hebben gevonden. De campagne heeft alles in zich om te slagen", zegt Lippens.





In totaal koos het gemeentebestuur vijf thema's die de meeste overlast met zich meebrengen. Behalve over wildplassers en sluikstorters komen er ook filmpjes over nachtlawaai, alcoholgebruik en vandalisme. "Zeker in de drukke vakantieperiodes zien we de overlast stijgen. Wildplassen en vuilnis achterlaten op het strand of de berm zijn daarbij de klassiekers", gaat de burgemeester verder.





GAS-boete

"We willen dat iedereen beseft wat de gevolgen kunnen zijn als de regels worden overtreden. Daarom koppelen we het voorlichten aan de GAS-reglementering." Een statement dat in de filmpjes duidelijk wordt gemaakt. Wie buiten de lijntjes kleurt, riskeert een GAS-boete. 'Zorg voor jezelf en de omgeving. Vermijd boetes' is dan ook de achterliggende boodschap. Om de campagne te lanceren, werden de eerste twee filmpjes over wildplassers en sluikstorters verspreid via sociale media. De gemeente koos ervoor om niet de volledige campagne tegelijk te lanceren. De komende weken volgen de andere thema's. "Het is onze bedoeling om een serieuze boodschap op een ontspannen manier over te brengen", verduidelijkt burgemeester Lippens de keuze.





Horecazaken

De traditionele affiches in het straatbeeld lijken zo verleden tijd in Knokke-Heist. "Logisch", vindt Lippens. "Een ouderwetse affiche lopen jongeren straal voorbij." Behalve op sociale media zullen de filmpjes ook verspreid worden via lokale horecazaken en de bioscoop. De eerste reacties zijn alvast positief. Niet alleen bevat de campagne voldoende humor, de beelden zijn ook professioneel gemaakt en zetten aan om te delen.





Bekijk de eerste filmpjes op onze website: www.hln.be/knokke