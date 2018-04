Huisvuilverbrandings-installatie wordt gesloopt 13 april 2018

Op maandag 16 april start een aannemer in opdracht van het AGSO Knokke-Heist met de sloop van de voormalige huisvuilverbrandingsinstallatie in de Sluisstraat.





In een eerste fase wordt de oven met de 50 meter hoge schoorsteen ontmanteld. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 9 weken in beslag nemen. Om veiligheidsredenen wordt de bestaande uitrit aan het recyclagepark afgesloten en wordt ter hoogte van de slagbomen tweerichtingsverkeer ingevoerd. In een tweede fase wordt het administratieve gebouw en de bunker voor opslag van afval gesloopt. Op de plaats van de verbrandingsoven komt een nieuwe loods waar het huishoudelijk afval tijdelijk wordt gestockeerd in afwachting dat het getransporteerd wordt naar de verbrandingsoven in Eeklo. Ook het recyclagepark en het dierenasiel krijgen op termijn nog een grondige facelift. (MMB)